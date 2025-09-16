Доллар вытесняют с топливного рынка

Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до минимальных 5%. При этом три года назад в американской валюте проводилось больше половины всех сделок, это следует из данных презентации Минэнерго. В документе указано, что более 90% платежей за сырье и топливо сейчас приходятся на валюты дружественных стран и рубль. В том числе 67% занимает юань, на него, например, перешли индийские НПЗ, которые изначально настаивали на расчетах в рупиях.

Почти четверть сделок с российской нефтью проходит в рублях. Доля таких расчетов действительно сильно выросла за последние годы, однако сильного влияния на курс это не оказывает, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: «В официальной статистике точная динамика рублевых расчетов за год пока не приводится, но косвенно уже можно оценить этот рост. Если в середине 2024 года на рубль приходилось около 40% экспортных сделок, то во втором квартале 2025 года этот показатель увеличился до 53%. Доля расчетов в нацвалюте за год увеличилась примерно на 12-13 процентных пунктов, а снижение доли доллара до минимальных 5% и практически полное исчезновение евро с рынка подтверждают, что рубль постепенно укрепляет позицию в структуре международных платежей России.

Вероятность дальнейшего роста расчетов в рублях сохраняется, но темпы будут зависеть от удобства для импортеров, потому что для многих покупателей нефти, прежде всего, из Азии юань остается более привлекательным инструментом, так как он ликвиднее, проще конвертируется, и его поддерживают развитые инфраструктуры китайских банков. Кстати говоря, именно поэтому Индия, несмотря сложные геополитические отношения с Китаем, все равно предпочла перевести оплату российской нефти в юани. Для импортеров в страны дефицитного товарного баланса или слабого валютного использования рубля волатильность и ограниченная конвертируемость — это дополнительные риски.

Пока прогнозы делать достаточно сложно, но к концу 2025 года доля доллара в экспорте может опуститься примерно до 10%. Соответственно, какая-то часть, наверное, из этих 2-3% перейдет в юани, а какая-то в рубли. По большому счету это означает, что спрос на рубли просто немного увеличивается, и это является одним из факторов укрепления российской валюты. Но сильного влияния аналитики не ждут, потому что сейчас происходит цикл смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка, это более серьезный фактор как раз для ослабления стоимости рубля».

Рубль занимает ведущую позицию в экспортных сделках уже второй год подряд. Впрочем, в нефтяном сегменте валюта не так востребована, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Я думаю, что в силу значимости экономики Китая в мировой торговле роль юаня будет больше, чем рубля. Но что касается конкретной связанности с российским энергетическим экспортом, скорее всего, наши компании будут пытаться, конечно, переводить платежи в рубли.

Другое дело, что зачастую сделки осуществляются в несколько этапов, статистика может быть немножко другой, если вы разные этапы по-разному посчитаете. То есть российская нефть может быть перепродана каким-то посредникам, и посредник, например, находящийся в начале цепочки, может использовать рубли. Сам же он может располагаться где-нибудь на Ближнем Востоке, в Средней Азии или Юго-Восточной Азии, и уже на втором этапе сделки или на третьем, когда идет перепродажа конечному покупателю, может использоваться доллар или какая-то другая валюта.

Дать достоверную статистику о том, сколько именно используется долларов или других валют на разных этапах сделки, довольно сложно, потому что компании эту информацию распространять не будут.

Юань — это валюта сверхдержавы современности, поэтому неудивительно, что Китай стремится активно продвигать свою валюту и вовлекать в ее использование соседние и другие государства. Я думаю, что роль юаня будет постепенно увеличиваться в международной торговле. Что касается конкретных стран, здесь могут быть нюансы.

Индия тоже на самом деле имеет большие амбиции, поэтому они пытаются и свою валюту тоже использовать. Им нужно было время для приспособления, скажем, использования рупий на индийском внутреннем рынке. Ведь российские компании и нефть привозят, и отчасти владеют перерабатывающими мощностями в Индии, а дальше эти перерабатывающие мощности могут продавать и за рупии на внутреннем рынке, а могут экспортировать, например, за доллары. То есть получается сложная система корзин».

Тем временем доля евро в общем объеме сделок с российской нефтью с 2022 года упала с 30% до 1%. Эксперты положительно оценивают уход от западных валют при расчетах за энергоресурсы, однако опасаются гегемонии юаня.

