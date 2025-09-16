Жительница Башкирии обвиняется в финансировании нежелательной организации

В отношении 58-летней жительницы Уфимского района возбуждено уголовное дело по факту предоставления средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России (ч.2 ст. 284.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ Башкирии.

Установлено, что фигурантка уголовного дела состояла во «Всеукраинском духовном центре "Возрождение"» и благотворительном фонде «Возрождение», которые решением Генеральной прокуратуры от 16 ноября 2022 года признаны нежелательными на территории России.

С декабря 2022 года по февраль этого года обвиняемая перевела этим организациям более 60 тыс. руб., отметили в УФСБ.

Майя Иванова