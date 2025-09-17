Мэрия не попала в электросети прокуратуры

Арбитражный суд Башкирии отказал прокуратуре Стерлитамака в удовлетворении иска к городской администрации и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). В 2020 году мэрия передала АСТ в 50-летнюю аренду по договору концессии местные электросети. Компания обязалась вложить в их модернизацию около 3 млрд руб. В прокуратуре посчитали, что в условиях договора не прописаны конкретные виды работ, которые АСТ обязана выполнять в качестве концессионера. Мэрия Стерлитамака и АСТ с претензиями не согласились. Суд поддержал доводы ответчиков. В частности, указал он, прокуратура не доказала, что имеет право обращаться с подобными исками. Юристы полагают, что отменить решение суда не получится.



Администрации Стерлитамака не нужно разрабатывать план мероприятий по реконструкции городских электросетей и заключать с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» допсоглашение к договору концессии в части «определения конкретных мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения». Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии по иску прокуратуры Стерлитамака.

Как сообщал «Ъ», концессионное соглашение между администрацией города и АСТ было подписано в августе 2020 года. Компания обязалась инвестировать в реконструкцию электросетей Стерлитамака 2,9 млрд руб., а взамен получила право владения и пользования объектами стоимостью 2,1 млрд руб. на 50 лет, до июля 2070 года. Интерес к городским электросетям также проявляло ООО «Башкирэнерго», но его заявка была отклонена. УФАС по Башкирии, куда пожаловалось «Башкирэнерго», установило, что мэрия нарушила закон о защите конкуренции. Муниципалитету было предписано расторгнуть договор с АСТ и провести конкурс. Администрация Стерлитамака оспорила решение УФАС в суде. Две инстанции арбитражного суда оставили спорное решение в силе.

Следом прокуратура Башкирии пыталась признать недействительным концессионное соглашение. Арбитражный суд Башкирии иск удовлетворил, но апелляционная и кассационная инстанции приняли противоположное решение. Они, в частности, указали, что стороны исполняют условия соглашения: АСТ реконструирует и обновляет электросетевой комплекс Стерлитамака за свой счет.

В новом иске городское надзорное ведомство, следует из материалов дела, заявило, что в договоре между АСТ и мэрией Стерлитамака не конкретизирован список работ, «направленных на реализацию целей концессионного соглашения». Это, полагают в прокуратуре, «не позволяет установить фактическое выполнение мероприятий по реконструкции объектов и направленных объемов финансирования». По мнению ведомства, компания не вкладывает свои средства в модернизацию оборудования, а финансирует работы «исключительно в рамках запланированных тарифных источников».

АСТ в своем отзыве указало, что придерживается своей инвестиционной программы, установленной приказом республиканского минпрома. Согласно актам, подписанным мэрией Стерлитамака, компания инвестировала в модернизацию электросетей 42,7 млн руб. собственных средств.

Представитель прокуратуры парировал этот довод тем, что из актов невозможно понять, на какие именно работы были потрачены деньги.

Концессионер также сослался на выводы судов по иску прокуратуры Башкирии о расторжении соглашения, которые подтвердили исполнение соглашения «без каких-либо замечаний и возражений».

Кроме того, и АСТ, и администрация Стерлитамака обратили внимание суда на то, что у прокуратуры нет законодательного права требовать заключения допсоглашений к концессионному соглашению.

Отказывая в удовлетворении иска, суд отметил, что прокуратурой не была доказана «совокупность обстоятельств и условий, необходимых для вмешательства суда в частноправовые отношения сторон и изменения договора», а в иске «отсутствуют ссылки на нормы права», наделяющие прокурора правом на обращение в суд с подобными требованиями. Кроме того, УФАС не обязало ответчиков изменить условия соглашения, а без его волеизъявления спорное допсоглашение «будет фактически неисполнимо».

Суд также принял во внимание предыдущий спор прокуратуры республики и АСТ, в рамках которого ведомству не удалось доказать «факта нарушения оспариваемым концессионным соглашением публичных интересов или интересов неопределенного круга лиц».

В прокуратуре Башкирии сообщили, что прокуратура Стерлитамака планирует подать апелляционное представление на решение суда.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что «решение выглядит обоснованным, а шансы на обжалование крайне невелики». «По арбитражно-процессуальному законодательству устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда прокурор вправе обращаться в арбитражный суд, и требование о заключении дополнительного соглашения к концессионному договору в него не входит»,— пояснила юрист.

