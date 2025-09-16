Банк России допустил создание СРО на рынке ломбардов

Банк России планирует создать саморегулируемые организации на рынке ломбардов. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» на 2026 год и на период 2027-2028 годов.

Создание СРО поможет оптимизировать надзор за ломбардами, снизив нагрузку на регулятора, считает ЦБ. СРО — это некоммерческие организации, объединяющие юридические лица и индивидуальных предпринимателей в одной сфере.

В реестре СРО Банка России зарегистрировано 11 участников, включая Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), Союз микрофинансовых организаций «Мир» и Всероссийский союз страховщиков.