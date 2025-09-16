Новым членом крайизбиркома стала председатель пермской общественной организации ветеранов

Новым членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса стала председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко. Соответствующий указ подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Вчера «Ъ-Прикамье» сообщал, что членом крайиизбиркома может стать доцент кафедры политических наук Алена Садилова. Согласно тексту законопроекта, ее кандидатура была предложена ассоциацией «Совета муниципальных образований Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети Надежды Максютенко

фото: соцсети Надежды Максютенко



Напомним, прежний представитель краевых властей в избиркоме – Сергей Неганов, директор регионального государственного архива социально-политической истории скончался 6 сентября. Его полномочия, как члена избирательной комиссии Пермского края будут досрочно прекращены в связи со смертью.