Новым членом крайизбиркома стала председатель пермской общественной организации ветеранов
Новым членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса стала председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко. Соответствующий указ подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Вчера «Ъ-Прикамье» сообщал, что членом крайиизбиркома может стать доцент кафедры политических наук Алена Садилова. Согласно тексту законопроекта, ее кандидатура была предложена ассоциацией «Совета муниципальных образований Пермского края».
фото: соцсети Надежды Максютенко
Напомним, прежний представитель краевых властей в избиркоме – Сергей Неганов, директор регионального государственного архива социально-политической истории скончался 6 сентября. Его полномочия, как члена избирательной комиссии Пермского края будут досрочно прекращены в связи со смертью.