Депутат Владимир Плякин сказал, что в Госдуме продолжают ковырять в носу

Депутат Госдумы РФ от «Новых людей» Владимир Плякин, представляющий Самарскую и Ульяновскую области отметил в своем Telegram-канале, что в российском парламенте до сих пор проводят ПЦР-тесты со времен пандемии коронавируса. Такие меры политик назвал «бессмысленными».

«Приходя в Государственную думу, можете чувствовать себя в абсолютной безопасности. У нас все строго: каждую неделю по понедельникам обязательно палочкой во рту и носу поковыряют. А вот в Совете Федерации, конечно, не так безопасно! У них ПЦР-тесты уже пару лет как не проводят — расслабились, видимо», — написал парламентарий.

Речь идет о ПЦР-тестах на Covid. Депутат отметил с сарказмом, что «хоть на испанку тесты не делают».

Евгений Чернов