Евросоюз рассматривает отмену безвиза для Грузии

Европейская служба внешних связей продолжает искать способы давления на власти Грузии из-за их решения «отступить от демократии». Об этом заявила представительница внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.

«Обсуждаются варианты из числа тех, что мы можем предвидеть: санкции, приостановка безвизового режима и иные меры»,— заявила госпожа Хиппер на брифинге (цитата по Interpressnews). Она добавила, что ЕС уже сократил контакты с властями Грузии, прекратил оказание финансовой помощи и увеличил «поддержку гражданского общества».

Европейский Союз поддерживает всех «несправедливо задержанных политических заключенных, журналистов и активистов в Грузии», добавила она. Представитель европейской службы внешних связей призвала освободить лидера партии «Дроа» и оппозиционного объединения «Коалиция за перемены» Элене Хоштарию. Накануне оппозиционерку задержали за то, что она написала фразу «Российская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси. Ее обвинили в порче предвыборного баннера.