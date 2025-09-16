Мишустин дал полгода на проработку маршрутов высокоскоростных магистралей по РФ

Детальная проработка модели будущей сети высокоскоростных железнодорожных магистралей должна быть завершена и представлена президенту РФ в течение шести месяцев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Установить этапности, приоритетность направлений, — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»), — представить главе государства соответствующие предложения».

По его словам, реализация проектов ВСМ окажет значительное влияние на экономику, в том числе на раскрытие туристического потенциала России. В материалах

Согласно материалам правительства РФ, подготовленным к сессии по развитию скоростного транспортного сообщения, вложение 1 руб. в инфраструктуру ВСМ даст до 3,5 руб. прироста ВВП в смежных отраслях. Это успешный и окупаемый проект, что подтверждает «опыт Китая, Японии, Франции и Испании», приводит выдержку ТАСС.