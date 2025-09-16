В Ульяновске состоится воздушное шоу

В пятницу, 19 сентября в 18:30 (MSK+1) состоится воздушное шоу в честь 90-летия Ульяновского института гражданской авиации. Вход на мероприятие свободный, сообщили в региональном минтрансе.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Шоу можно будет увидеть возле Ленинского мемориала и на бульваре Новый Венец.

Авиационная группа «Стрижи» будет представлена шестью истребителями МиГ-29. В программе выступления — петли, бочки и другие элементы.

«Стрижи» уже прибыли на аэродром «Восточный». В ближайшие два дня пилоты проведут тренировочные полеты.

«Стрижи» базируются на подмосковном аэродроме Кубинка. Пилотажная группа ведет свою историю с 1991 года.

Евгений Чернов