Зарплатное неравенство в Ярославской области ниже среднероссийского

В Ярославской области в 2025 году разница в средних зарплатах 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников составила 5,3 раз, что ниже среднероссийского показателя (7,5 раз). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя зарплата наименее оплачиваемых сотрудников в регионе составляет 28,4 тыс. руб. при среднероссийском показателе 31,1 тыс. руб. Средняя зарплата наиболее оплачиваемых — 150,9 тыс. руб., среднероссийская — 233,1 тыс. руб.

Разрыв между зарплатами в Ярославской области составляет 122 тыс. руб.

Алла Чижова