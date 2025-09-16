Ставропольский край увеличил экспорт в Африку и на Ближний Восток

В 2025 году производители пищевой продукции Ставропольского края увеличили экспорт в страны Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра экономического развития региона Антона Доронина.

«В Либерию в этом году впервые отправили мясо птицы, в Йемен — кондитерские изделия, Бенин начал закупать ставропольскую муку»,— отметил господин Доронин.

По информации министра, экспортные направления продолжают расширяться. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности из Ставропольского края уже поставляется в 60 стран мира. Среди главных импортеров ставропольских товаров — Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Китай и Саудовская Аравия,

Поддержка местных производителей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края».

Наталья Белоштейн