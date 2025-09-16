Дефицит кадров в Новолялинском отделе полиции превысил 20%

Дефицит кадров в Новолялинском отделе полиции (Свердловская область) составляет 20,7%, об этом стало известно после рабочего визита в ОВД начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерала-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Он подвел итоги оперативно-служебной деятельности за восемь месяцев 2025 года.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, несмотря на нехватку сотрудников, подразделение удерживает 14-е место в ведомственном рейтинге среди подразделений областного гарнизона.

По словам полковника Горелых, по итогам отчетного периода в районе зафиксирован рост общего числа преступлений на 5,5% (325 случаев), а также резкий рост тяжких и особо тяжких преступлений — на 43% (103 случая). Существенно увеличилось количество преступлений против личности (+114%) и против половой неприкосновенности (с 1 до 9 случаев). Ухудшилась ситуация с преступностью среди ранее судимых лиц (+12%, 214 случаев), а также с безопасностью на дорогах.

«По каждой острой теме Александр Мешков предупредил первых лиц отдела полиции о персональной ответственности за складывающуюся ситуацию в муниципальном образовании, установил конкретные сроки устранения недостатков и поручил штабу обеспечить контроль за исполнением данных поручений, чтобы местные законопослушные жители были более защищены от проявлений криминала, разного рода мошенников и лихачей на трассах»,— резюмировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева