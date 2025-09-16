Зверево останется без воды из-за замены кранов

В связи с проведением управляющими компаниями плановых работ по замене основных вводных кранов холодного водоснабжения в многоквартирных домах на улицах Ивановской, 47-й Гвардейской Дивизии и Рижской будет остановлено водоснабжение Зверево. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Работы будут проводить ООО «УК Энергодон» и ООО УК «Казачий дом».

Водоснабжение в городе отключат 17 сентября с 8:00 до 16:00. На это время будет организован подвоз воды по заявкам.

Наталья Белоштейн