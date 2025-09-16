Возле топливных складов Запорожской АЭС произошел пожар

Администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре в промзоне станции, вблизи топливных складов. Согласно заявлению, причиной возгорания стал артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

«Произошло возгорание сухой растительности, — говорится в заявлении ЗАЭС. — Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет».

Расстояние от очага возгорания до резервуаров — около 400 м, пожар локализовали. Сотрудники станции не пострадали. При этом на ЗАЭС подчеркнули, что такая ситуация «потенциально может привести к катастрофическим последствиям».