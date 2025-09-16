Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Одиночество и камера

Умер Роберт Редфорд

В городе Прово, штат Юта, на 90-м году жизни умер Роберт Редфорд, великий американский актер и великий символ бунтарского индивидуализма 1960–1970-х.

Роберт Редфорд (2019 год)

Роберт Редфорд (2019 год)

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Роберт Редфорд (2019 год)

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Прощаясь с Редфордом, не удержаться от пошлейшего выкрика: «Теперь таких не делают». Впрочем, и играл этот голубоглазый красавец героев и жертв той легендарной Америки, которую теперь тоже «не делают».

В свои звездные часы он вел на экране трагическую персональную дуэль с американской мечтой, предавшей себя и оборачивающейся против его героев своей изнанкой.

Его растерянная, растрепанная красота как нельзя удачно совпала с жестокой растерянностью Америки конца 1960-х, эпохи «лета любви» и политических убийств одновременно.

Редфорда справедливо вспомнят прежде всего в связи с замечательной ретротрилогией Джорджа Роя Хилла, тремя балладами о судорогах американской истории: в двух ее первых главах он играл в образцовом дуэте с Полом Ньюманом.

В вестерне «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) Редфорд был Сандэнсом, последним легендарным налетчиком Дикого Запада, снайпером, которой мог отстрелить у антагониста кобуру с пояса, но никого не убивал, пока не пришлось убивать, как приходится рано или поздно убивать всем вооруженным идеалистам.

На гонорар за роль в этом фильме Редфорд прикупил поместье площадью 1,5 тыс. га на горе Тимпаногос, назвал его в честь своего героя и учредил (1981) Сандэнс-институт, базу главного в мире фестиваля независимого кино, открывшего, среди прочих, Стивена Содерберга и Квентина Тарантино.

Но вернемся к трилогии Роя Хилла. В 1973 году в феерическом плутовском романе «Афера» герой Редфорда на пару с героем Ньюмана обувал на мощные бабки криминального туза 1930-х. В финале они инсценировали собственную гибель от пуль подставных агентов ФБР, что рифмовалось с двусмысленным финалом «Бутча Кэссиди», где напарники-налетчики то ли погибали, то ли нет, замерев в стоп-кадре под пулями боливийских солдат.

И наконец, в «Великом Уолдо Пеппере» (1975) Редфорд сыграл летчика-ветерана Первой мировой, вынужденного выступать на ярмарочных шоу и подрабатывать каскадером: гибельная была работенка, имен бесчисленных разбившихся на съемках пилотов история не сохранила. Это была лишь вторая для Голливуда после «Запятнанных ангелов» (1957) Дугласа Сирка попытка прикоснуться к такому аспекту судьбы «потерянного поколения». Трагический шарлатан Уолдо врал о своем воздушном поединке с немецким асом, пока тот самый ас, столь же неприкаянный, не встретился ему на воздушном шоу.

Редфорду вообще были к лицу 1920-е: в не лучшем фильме Джека Клейтона «Великий Гэтсби» (1974) он был лучшим из экранных героев Скотта Фицджеральда, оглушенным богатством преступным и невинным романтиком сухого закона.

Гэтсби загнала в ловушку «эпоха джаза», как загнали в иные исторические ловушки иные времена иных героев Редфорда. В «Погоне» (1966) Артура Пенна беглец из тюрьмы становился лакомой дичью для линчевателей-обывателей родного городка, как бы ни старались спасти его шериф (Марлон Брандо) и бывшая жена (Джейн Фонда) — оглушительный актерский ансамбль.

Редфорд как нельзя лучше пригодился «ревизионистским вестернам», оспаривавшим голливудскую мифологию Дикого Запада. В депрессивном шедевре Абрахама Полонски «Скажите им, что Вилли Бой здесь» (1969) играл шерифа, вынужденного преследовать невинного убийцу-индейца. В «Иеремии Джонсоне» (1972) Сидни Поллока — ветерана войны с Мексикой, надеявшегося скрыться от вселенского насилия и от людей вообще в Скалистых горах, но обреченного вернуться в проклятый круг смертоубийств.

Ситуация «одиночка против системы» варьировалась и в других его лучших фильмах. В печальном ретро Поллака «Какими мы были» (1973) писатель-плейбой, влюбленный в активистку компартии, попадал под маккартистский каток. В очень актуальном «Кандидате» (1972) Майкла Ритчи идеалист, превратившийся в процессе губернаторской гонки в популиста, в незабываемом финале, выиграв выборы, растерянно оборачивался к своему политтехнологу: «А что теперь-то?»

И столь же незабываемо в «Трех днях Кондора» (1975) Поллака его преданный, затравленный, приговоренный к смерти спецслужбами герой умолял о любви похищенную им героиню Фэй Данауэй: «Попроси, чтоб я развязал тебе руки!»

Когда звездные 1970-е закончились, Редфорд обратился к режиссуре. На его счету семь фильмов, первый же из которых, душещипательная и строгая семейная драма «Обыкновенные люди» (1981), завоевал «Оскары» за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу. Много снимался, но скорее по инерции. И все равно, когда видишь его даже не в лучших фильмах, тебе подмигивают с экрана бессмертные Сандэнс Кид и аферист Келли Хукер.

Михаил Трофименков

Как складывалась кинокарьера Роберта Редфорда

«Я никогда всерьез не хотел быть знаменитостью, и я никогда не мечтал о Голливуде. Я там, можно сказать, родился»

«Я никогда всерьез не хотел быть знаменитостью, и я никогда не мечтал о Голливуде. Я там, можно сказать, родился»

Фото: Getty Images

Роберт Редфорд окончил Американскую академию драматического искусства. В 1959 году состоялся театральный дебют актера — он сыграл в двух бродвейских постановках. В 1960-е годы началась карьера Редфорда в кино в качестве актера массовки, он играл эпизодические роли в сериалах «Мэверик», «Сумеречная зона» (на фото), «Альфред Хичкок представляет» и других

Роберт Редфорд окончил Американскую академию драматического искусства. В 1959 году состоялся театральный дебют актера — он сыграл в двух бродвейских постановках. В 1960-е годы началась карьера Редфорда в кино в качестве актера массовки, он играл эпизодические роли в сериалах «Мэверик», «Сумеречная зона» (на фото), «Альфред Хичкок представляет» и других

Фото: Getty Images

Первой заметной работой актера стала роль солдата в фильме Сидни Поллака о Корейской войне «Охота на поле боя» (1962). Знакомство с режиссером впоследствии обернулось длительным и плодотворным сотрудничеством. В 1963 году актер сыграл в постановке пьесы «Босиком по парку», которая имела большой успех. В 1967 году вышла ее киноверсия (кадр на фото — Роберт Редфорд с Джейн Фондой)

Первой заметной работой актера стала роль солдата в фильме Сидни Поллака о Корейской войне «Охота на поле боя» (1962). Знакомство с режиссером впоследствии обернулось длительным и плодотворным сотрудничеством. В 1963 году актер сыграл в постановке пьесы «Босиком по парку», которая имела большой успех. В 1967 году вышла ее киноверсия (кадр на фото — Роберт Редфорд с Джейн Фондой)

Фото: Getty Images

Настоящая слава пришла к актеру после исполнения роли сбежавшего заключенного Баббера Ривза в фильме Артура Пенна «Погоня» (1966)

Настоящая слава пришла к актеру после исполнения роли сбежавшего заключенного Баббера Ривза в фильме Артура Пенна «Погоня» (1966)

Фото: Getty Images

В 1969 году одна из главных ролей в вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» закрепила его успех. Она принесла Редфорду первую престижную награду — премию Британской киноакадемии BAFTA&lt;br> На фото: с партнером по фильму «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Полом Ньюманом (слева)

В 1969 году одна из главных ролей в вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» закрепила его успех. Она принесла Редфорду первую престижную награду — премию Британской киноакадемии BAFTA
На фото: с партнером по фильму «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Полом Ньюманом (слева)

Фото: Getty Images

«Никогда не останавливайся у знака, на котором написано: &quot;Успех&quot;. Не останавливайся! Жми на газ, жми на газ»&lt;br> В 1972 году Роберт Редфорд основал кинокомпанию Wild Wood, которая выпустила фильмы «Кандидат» (на фото; 1972) и «Вся президентская рать» (1976), получившие хорошую критику, престижные награды и внушительные кассовые сборы

«Никогда не останавливайся у знака, на котором написано: "Успех". Не останавливайся! Жми на газ, жми на газ»
В 1972 году Роберт Редфорд основал кинокомпанию Wild Wood, которая выпустила фильмы «Кандидат» (на фото; 1972) и «Вся президентская рать» (1976), получившие хорошую критику, престижные награды и внушительные кассовые сборы

Фото: Getty Images

В 1970-е годы Редфорд снялся в таких известных картинах, как «Афера», «Три дня Кондора», «Электрический всадник». За роль афериста в картине «Афера» (на фото) актер впервые был номинирован на «Оскар»

В 1970-е годы Редфорд снялся в таких известных картинах, как «Афера», «Три дня Кондора», «Электрический всадник». За роль афериста в картине «Афера» (на фото) актер впервые был номинирован на «Оскар»

Фото: Getty Images/Richard Nairin/Liaison

«Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера»&lt;br> В 1980 году вблизи своего летнего дома в штате Юта основал американский институт независимого кино «Сандэнс», который с тех пор организует одноименный кинофестиваль. «Сандэнс» стал одним из главных событий в сфере независимого кино. В 1980 году Редфорд также дебютировал в качестве режиссера — картина «Обыкновенные люди» принесла ему «Оскар» за режиссуру

«Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера»
В 1980 году вблизи своего летнего дома в штате Юта основал американский институт независимого кино «Сандэнс», который с тех пор организует одноименный кинофестиваль. «Сандэнс» стал одним из главных событий в сфере независимого кино. В 1980 году Редфорд также дебютировал в качестве режиссера — картина «Обыкновенные люди» принесла ему «Оскар» за режиссуру

Фото: AP

Актер был дважды женат. В 1958 году он женился на однокурснице Лоле ван Вагенен (на фото), в браке с которой родились четверо детей, однако их первенец скончался от синдрома внезапной детской смерти. В 2009 году актер женился на своей давней спутнице Сибилле Сцагаррс

Актер был дважды женат. В 1958 году он женился на однокурснице Лоле ван Вагенен (на фото), в браке с которой родились четверо детей, однако их первенец скончался от синдрома внезапной детской смерти. В 2009 году актер женился на своей давней спутнице Сибилле Сцагаррс

Фото: AP / Carlos Rene Perez

Члены семьи Редфорда на вручении премии имени Чарли Чаплина в Нью-Йорке, 2015 год

Члены семьи Редфорда на вручении премии имени Чарли Чаплина в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Getty Images

Роберт Редфорд был сторонником Демократической партии, выступал в поддержку избрания Барака Обамы (на фото) президентом США. Впрочем, в 1990-е годы и в начале 2000-х он также поддерживал кандидатов-республиканцев Гэри Герберта и Брента Морриса на выборные должности в штате Юта

Роберт Редфорд был сторонником Демократической партии, выступал в поддержку избрания Барака Обамы (на фото) президентом США. Впрочем, в 1990-е годы и в начале 2000-х он также поддерживал кандидатов-республиканцев Гэри Герберта и Брента Морриса на выборные должности в штате Юта

Фото: AP / Andrew Harnik

«Не стоит зарекаться, но я уже решил, что пора заканчивать сниматься в кино»&lt;br> В 2016 году Роберт Редфорд заявил, что планирует уйти на покой и прекратить сниматься в кино

«Не стоит зарекаться, но я уже решил, что пора заканчивать сниматься в кино»
В 2016 году Роберт Редфорд заявил, что планирует уйти на покой и прекратить сниматься в кино

Фото: Andrew Medichini / AP

Несмотря на заявление о возможном окончании карьеры, в 2019 году Роберт Редфорд появился в картине «Мстители: Финал», сыграв эпизодическую роль агента Александра Пирса

Несмотря на заявление о возможном окончании карьеры, в 2019 году Роберт Редфорд появился в картине «Мстители: Финал», сыграв эпизодическую роль агента Александра Пирса

Фото: Getty Images

«Мерой нашего успеха будет состояние, в котором мы оставим мир для следующего поколения»&lt;br> 16 сентября 2025 года Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

«Мерой нашего успеха будет состояние, в котором мы оставим мир для следующего поколения»
16 сентября 2025 года Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Фото: VALERY HACHE / AFP

  Газета «Коммерсантъ» №170 от 17.09.2025, стр. 11

