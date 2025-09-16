Ставрополье получит четыре новых дошкольных учреждения к 2027 году

В Кисловодске началось строительство детского сада на 220 мест в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, дошкольное учреждение разместится на ул. Героев Медиков и будет принимать детей от года до семи лет. Строительные работы стартовали летом 2025 года.

«На объекте выполнен демонтаж старых зданий и сооружений. Сейчас подрядная организация приступила к устройству котлована»,— пояснил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», в новом здании оборудуют десять групповых ячеек, медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок и административно-бытовые помещения.

Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории с игровыми и спортивными площадками для детей разного возраста. На участке организуют клумбы, посадят деревья и кустарники. Завершить строительство планируют к 2027 году.

Всего в 2025 году в Ставропольском крае возводят четыре детских сада — в Ставрополе, Михайловске и Кисловодске. Часть проектов реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Валентина Любашенко