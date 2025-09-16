Акулы потянулись на курорты

В Хургаде и Макади закрывали пляжи из-за акул. Хищников заметили у побережья двух курортов, сообщают Telegram-каналы. В зону риска попали почти десять гостиничных комплексов, включая пятизвездочные Labranda Royal Makadi и Cleopatra Luxury Beach. Туристов просили не купаться и соблюдать меры предосторожности. В Российском союзе туриндустрии сообщили РБК, что пляжи закрывали на три дня, сейчас прибрежные зоны открыты для посещения.

При этом, как рассказала “Ъ FM” туристка Наталья, о возможной встрече с акулами ей сообщили еще при бронировании тура: «Да, такое явление есть, при бронировании туроператор предупреждал нас. Пляжи закрываются, туристы об этом говорят, но лично акул никто не видел. Вчера мы ходили на экскурсию на катере, что-то подобное видели вдалеке, но сказать, что это были акулы, никто не может. Лично для нас и знакомых никакой угрозы акулы не представляли.

Самое значительное неудобство в том, что пляжи из-за этого закрываются».

Впрочем, встреча с акулой — большая редкость, рассказывает Алексей, который проживает в Хургаде уже несколько лет. По его словам, в Красном море есть куда более опасные для туристов существа: «Я за несколько лет жизни в Хургаде, регулярно плавая в море с маской, ни разу не видел акулу в живой природе. Дайверы, как правило, встречают акул на 30-е, 40-е, может быть, 50-е погружение. Причем никаких попыток нападения акула не предпринимала, она просто проплывала мимо по своим делам.

С учетом того, что Красное море таит огромное количество других очень опасных для человека существ, ядовитых рыб, акула — это не то, чего стоит, на мой взгляд, бояться при визите в Хургаду. Встретив акулу в море, следует минимально паниковать. То есть акула может атаковать в случае, если вы будете бить руками и ногами по воде. Дайверы советуют просто лечь на воду и как можно меньше двигаться. Поскольку у нее нет задачи съесть человека, она его атакует из совершенно других соображений».

Нападения акул на туристов все же случаются, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Однако, по его словам, это скорее исключение, чем правило: «Мы продаем туры в Египет уже 30 лет. Я не помню ни одного года, чтобы там не было акул. Нападения проходят примерно раз в пять-шесть лет. То есть за 30 лет я насчитал где-то шесть-семь нападений на людей.

Понятно, что в Красном море есть акулы, скажу больше: в Средиземном море они тоже водятся, причем опасные для людей. Их нет только в Черном море. Но бояться не надо, все отели ведут наблюдение, многие имеют специальные противоакульи сетки. В Египте отдыхает примерно 17-18 млн человек в год, отказов мы не видим, потому что история, повторюсь, не вчерашняя. Самое массовое происшествие, когда два человека погибли, было в 2011 году, с тех пор массовых нападений не было. Одиночные были, кстати, они будут происходить и через 100 лет, и через 200 лет».

Последний случай нападения акулы на людей в Египте был зафиксирован в 2023 году. Тогда в Хургаде тигровая акула атаковала российского туриста, 23-летнего Владимира Попова. Хищник напал несколько раз, вторая атака стала фатальной.

Андрей Дубков