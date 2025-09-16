Госэкспертиза одобрила строительство двух тоннелей метротрамвая в Челябинске

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение проектной документации АО «Моспроект-3», которая была разработана для проходки двух перегонных тоннелей в Челябинске. Подземные трассы начнут строить с площадки на улице Овчинникова и протянут до станции в районе площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба компании «Моспроект-3».

Тоннели создадут с помощью двух проходческих комплексов диаметров 6 м. Протяженность каждой трассы составит 2,1 км. Они появятся на глубине от 10 до 38 м. Обделку созданных тоннелей сделают из железобетонных блоков.

Тоннелепроходческие комплексы уже доставлены в Челябинск на площадку по улице Овчинникова. В октябре из Китая также привезут два ротора с режущим инструментом для скальных пород.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае «Моспроект-3» заключил контракт на строительство тоннелей от улицы Овчинникова с дочерней компанией китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (Москва). Стоимость работ составит более 8,8 млрд руб. Подрядчик создаст тоннели протяженностью около 6 км от улицы Овчинникова вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Срок выполнения работ — с мая 2025-го по январь 2027 года.

Строительство ветки «Север — Юг» началось в октябре 2023 года. Контракт на создание метротрамвая стоимостью 49,5 млрд руб. заключен с АО «Моспроект-3» в августе 2022 года. Первую строительную площадку разместили на улице Овчинникова. Вторая в апреле этого года появилась на проспекте Победы, от Краснознаменной улицы до Косарева.

Ольга Воробьева