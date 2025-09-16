Мишустин назвал трудоустройство участников СВО одним из приоритетов правительства

Трудоустройство участников специальной военной операции — один из приоритетов в работе правительства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на X Всероссийской неделе охраны труда.

Он добавил, что ветеранам СВО оказывается помощь в адаптации при поступлении на работу, в приобретении новых навыков и компетенций. По его словам, такая поддержка должна носить системный характер, передает ТАСС.

Михаил Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин требовал сделать все возможное, чтобы ветераны СВО были востребованы на рынке и могли обеспечивать своих близких. В июле 2025 года президент поручил правительству улучшить условия трудоустройства ветеранов СВО.