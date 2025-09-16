Работникам швейного предприятия в Ижевске задолжали 1,9 млн рублей

Прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку по обращению работников швейного предприятия, выявив задолженность по заработной плате в размере более 1,9 млн рублей перед 42 сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После вмешательства прокурора задолженность была полностью погашена. В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Расследование находится на контроле прокуратуры.