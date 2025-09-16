Бастрыкину представят новый доклад о нападении собаки на школьницу в Минводах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин России затребовал повторный доклад по уголовному делу о нападении собаки на несовершеннолетнюю в Минводах. Об этом сообщает информационный цент СК России.

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность» было возбуждено после ряда сообщений местных жителей в сети интернет о том, что бродячая собака набросилась на школьницу, укусив за ногу. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме этого, жители Минвод указали на то, что в городе обитает большое количество агрессивных животных, однако мер к организации их отлова не принимается.

Наталья Белоштейн