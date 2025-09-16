Автостат: продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 10% в августе

Рынок новых автомобилей премиум-класса в России в августе 2025 года показал положительную динамику. По данным агентства «Автостат», было продано 55 новых автомобилей люксового сегмента, что на 10% больше, чем в августе 2024 года, когда было реализовано 50 машин. При этом показатель все же оказался ниже июльского результата — тогда продажи достигли 73 единиц, что на 25% выше августовских.

Лидером по продажам остается Rolls-Royce. В августе дилеры реализовали 19 автомобилей этой марки. За ним следует Bentley с 18 проданными экземплярами. Результаты других премиальных марок: Lamborghini — 11 автомобилей, Ferrari — 4, Aston Martin — 2 и Maserati — 1.

В модельном зачете восьмой месяц подряд удерживает лидерство кроссовер Rolls-Royce Cullinan. За август его приобрели 11 покупателей. Немного отстал Lamborghini Urus с 10 проданными автомобилями. Третью строчку занимает Bentley Continental GT с результатом девять машин.