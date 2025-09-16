Премьер Туск: Польша закупит подводные лодки по программе Orka до конца года

Польское правительство на этой неделе примет резолюцию о закупке подводных лодок, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, это позволит Варшаве приобрести первые подводные лодки уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Премьер-министр даст старт программе Orka,— сказал господин Туск журналистам (цитата по Reuters). — Мы примем резолюцию, которая обязывает к приобретению подводных лодок к концу этого года».

Orka — стратегическая инициатива Польши по модернизации военно-морских сил, запущенная с целью замены подводных лодок советской разработки ORP Orzel, которые эксплуатируются с 1986 года. Согласно планам, польский флот пополнится как минимум тремя подводными лодками, способными нести морские крылатые ракеты.

По его словам, польские власти уже рассмотрели заявки и в настоящее время принимают решение, кто выступит партнером программы.

Ранее вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что ведомство намерено заказать от трех до четырех новых подводных лодок для ВМС Польши до конца этого года. Закупки будут осуществляться в рамках программы Orka.

В июне 2023 года польское правительство объявило конкурсный тендер по программе Orka, официально запросив предложения от компаний Naval Group (Франция), ThyssenKrupp Marine Systems (Германия) и Saab Kockums (Швеция). К началу 2025 года Варшава назвала основным претендентом Naval Group. Предложение французской компании предусматривает поставку трех подводных лодок класса Scorpne, оснащенных крылатыми ракетами MdCN, совместимыми с ракетами Naval Strike Missile, и воздухонезависимыми энергетическими установками (AIP).

Анастасия Домбицкая