В Рыбинске из пожара в МКД спасли пять человек

В Рыбинске в квартире многоподъездного дома на улице Рапова произошел пожар, пятерых человек спасли сотрудники МЧС, еще 12 — вышли самостоятельно. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 2:04 16 сентября. На место приехали 28 спасателей на семи единицах техники. Как отмечают в МЧС, существовала угроза распространения огня на кровлю и жизни людей.

«С 3-го и 4-го этажей по трехколенной лестнице были успешно спасены два человека. Из подъезда с помощью спасустройств были выведены два жильца, оказавшиеся в зоне риска. Из горящей квартиры пожарные вынесли пожилую женщину, используя спецсредство»,— говорится в сообщении министерства.

Еще 12 человек сами вышли из квартир. Ликвидировать пожар удалось к 7 часам 16 сентября. Огонь уничтожил квартиру, где произошел пожар, и жилое помещение этажом выше. Общая площадь возгорания составила около 140 кв.м. Причина возгорания не называется.

Алла Чижова