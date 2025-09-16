Экс-гендир Т2 Сергей Эмдин возглавил материнскую компанию «ВымпелКома»

Экс-гендиректор Т2 Сергей Эмдин занял пост генерального директора в компании «Коперник-Инвест 3», которой принадлежит сотовый оператор «ВымпелКом». Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сергей Эмдин

Господин Эмдин также возглавил компании «Коперник-инвест» и «Коперник-инвест 2». Ранее «Коперник-Инвест 3» возглавлял Леонид Афендиков.

Сергей Эмдин был гендиректором Т2 с 2016 по 2021 годы. Перед этим он занимал пост директора в управляющей компании аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. После ухода из Т2 топ-менеджер возглавил «Деметра-Холдинг», где были сосредоточены зерновые активы ВТБ.