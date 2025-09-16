Промышленный форум пройдет в Ижевске с 17 по 19 сентября

С 17 по 19 сентября в павильоне у ТЦ «Мой порт» пройдет Промышленный форум, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В рамках мероприятия состоятся всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и экспозиция «Комплексная безопасность».

Ожидается участие около 40 компаний из различных городов России, включая Ижевск, Пензу, Нижний Новгород, Пермь, Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. В прошлом году форум посетили 7 тыс. гостей.

Анастасия Лопатина