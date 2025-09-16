ВЦИОМ: почти треть опрошенных россиян уверены, что их тайно чипируют
Доля россиян, которые считают возможным тайное чипирование без их ведома, сократилась за пять лет, но все еще составляет почти треть населения. Такие данные представлены в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проведено среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет с погрешностью не более 2,5%.
В 2020 году 41% участников исследования верили, что их могут тайно чипировать, сейчас эта цифра снизилась до 29%. При этом 66% россиян считают подобное чипирование невозможным, тогда как в 2020 году в его невозможность верили только 54%. Самый высокий уровень скептицизма среди опрошенной молодежи — 81% зумеров (рожденных после 2001 года) не верят в такую угрозу.
Чаще всего сторонниками теории тайного чипирования остаются люди в возрасте от 44 до 57 лет, среди которых таких 35%. Участники опроса выделяют основные риски, связанные с чипированием: страх контроля над личностью (36%) и возможного вреда для здоровья (19%). Большинство респондентов (85%) осведомлены или хотя бы что-то слышали о нейротехнологиях и чипировании мозга.