Жители Удмуртии увеличили количество заграничных поездок на 24% за год

Этим летом в путешествие за границу отправилось на 24% больше жителей Удмуртии, чем в прошлом году. Как сообщает пресс-служба «Мегафона», наиболее популярным направлением остается Турция, за ней следуют Белоруссия, Казахстан и Абхазия.

Существенно возрос интерес к странам Азии (+69%) и Африки (+20%). Вьетнам показал рост турпотока в 3,2 раза по сравнению с прошлым летом, а среди стран Африки лидирует Египет.

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха, является еще и самым популярным местом для транзитных перелетов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Стамбул стал ключевым хабом, за ним следуют Казахстан и Китай, где количество пересадок выросло на более чем 20%.

Популярным остается транзит через ОАЭ: страна заняла четвертое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году. Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.

В Европе жители Удмуртии чаще посещали Италию, Германию и Сербию. В Северной Америке основными направлениями стали США и Куба (суммарно 84%). В Южной Америке больше половины туристов посетили Бразилию и Чили.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом – 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.

Анастасия Лопатина