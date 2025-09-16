Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

Американский актер, кинорежиссер, продюсер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет. За свой дебютный фильм «Обыкновенные люди» он в 1981 году получил «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Фото: Lilian Wagdy / Reuters

Роберт Редфорд

Фото: Lilian Wagdy / Reuters

О смерти Роберта Редфорда сообщила исполнительный директор рекламного агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, передает The New York Times. По ее словам, режиссер скончался утром 16 сентября в своем доме в Юте. Госпожа Бергер также уточнила, что смерть наступила, когда он спал. Точную причину она не привела.

Господин Редфорд наиболее известен по ролям в фильмах «Вся президентская рать», «Три дня Кондора», «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В 2002 году также получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Фотогалерея

Как складывалась кинокарьера Роберта Редфорда

Предыдущая фотография
«Я никогда всерьез не хотел быть знаменитостью, и я никогда не мечтал о Голливуде. Я там, можно сказать, родился»

«Я никогда всерьез не хотел быть знаменитостью, и я никогда не мечтал о Голливуде. Я там, можно сказать, родился»

Фото: Getty Images

Роберт Редфорд окончил Американскую академию драматического искусства. В 1959 году состоялся театральный дебют актера — он сыграл в двух бродвейских постановках. В 1960-е годы началась карьера Редфорда в кино в качестве актера массовки, он играл эпизодические роли в сериалах «Мэверик», «Сумеречная зона» (на фото), «Альфред Хичкок представляет» и других

Роберт Редфорд окончил Американскую академию драматического искусства. В 1959 году состоялся театральный дебют актера — он сыграл в двух бродвейских постановках. В 1960-е годы началась карьера Редфорда в кино в качестве актера массовки, он играл эпизодические роли в сериалах «Мэверик», «Сумеречная зона» (на фото), «Альфред Хичкок представляет» и других

Фото: Getty Images

Первой заметной работой актера стала роль солдата в фильме Сидни Поллака о Корейской войне «Охота на поле боя» (1962). Знакомство с режиссером впоследствии обернулось длительным и плодотворным сотрудничеством. В 1963 году актер сыграл в постановке пьесы «Босиком по парку», которая имела большой успех. В 1967 году вышла ее киноверсия (кадр на фото — Роберт Редфорд с Джейн Фондой)

Первой заметной работой актера стала роль солдата в фильме Сидни Поллака о Корейской войне «Охота на поле боя» (1962). Знакомство с режиссером впоследствии обернулось длительным и плодотворным сотрудничеством. В 1963 году актер сыграл в постановке пьесы «Босиком по парку», которая имела большой успех. В 1967 году вышла ее киноверсия (кадр на фото — Роберт Редфорд с Джейн Фондой)

Фото: Getty Images

Настоящая слава пришла к актеру после исполнения роли сбежавшего заключенного Баббера Ривза в фильме Артура Пенна «Погоня» (1966)

Настоящая слава пришла к актеру после исполнения роли сбежавшего заключенного Баббера Ривза в фильме Артура Пенна «Погоня» (1966)

Фото: Getty Images

В 1969 году одна из главных ролей в вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» закрепила его успех. Она принесла Редфорду первую престижную награду — премию Британской киноакадемии BAFTA&lt;br> На фото: с партнером по фильму «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Полом Ньюманом (слева)

В 1969 году одна из главных ролей в вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» закрепила его успех. Она принесла Редфорду первую престижную награду — премию Британской киноакадемии BAFTA
На фото: с партнером по фильму «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Полом Ньюманом (слева)

Фото: Getty Images

«Никогда не останавливайся у знака, на котором написано: &quot;Успех&quot;. Не останавливайся! Жми на газ, жми на газ»&lt;br> В 1972 году Роберт Редфорд основал кинокомпанию Wild Wood, которая выпустила фильмы «Кандидат» (на фото; 1972) и «Вся президентская рать» (1976), получившие хорошую критику, престижные награды и внушительные кассовые сборы

«Никогда не останавливайся у знака, на котором написано: "Успех". Не останавливайся! Жми на газ, жми на газ»
В 1972 году Роберт Редфорд основал кинокомпанию Wild Wood, которая выпустила фильмы «Кандидат» (на фото; 1972) и «Вся президентская рать» (1976), получившие хорошую критику, престижные награды и внушительные кассовые сборы

Фото: Getty Images

В 1970-е годы Редфорд снялся в таких известных картинах, как «Афера», «Три дня Кондора», «Электрический всадник». За роль афериста в картине «Афера» (на фото) актер впервые был номинирован на «Оскар»

В 1970-е годы Редфорд снялся в таких известных картинах, как «Афера», «Три дня Кондора», «Электрический всадник». За роль афериста в картине «Афера» (на фото) актер впервые был номинирован на «Оскар»

Фото: Getty Images/Richard Nairin/Liaison

«Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера»&lt;br> В 1980 году вблизи своего летнего дома в штате Юта основал американский институт независимого кино «Сандэнс», который с тех пор организует одноименный кинофестиваль. «Сандэнс» стал одним из главных событий в сфере независимого кино. В 1980 году Редфорд также дебютировал в качестве режиссера — картина «Обыкновенные люди» принесла ему «Оскар» за режиссуру

«Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера»
В 1980 году вблизи своего летнего дома в штате Юта основал американский институт независимого кино «Сандэнс», который с тех пор организует одноименный кинофестиваль. «Сандэнс» стал одним из главных событий в сфере независимого кино. В 1980 году Редфорд также дебютировал в качестве режиссера — картина «Обыкновенные люди» принесла ему «Оскар» за режиссуру

Фото: AP

Актер был дважды женат. В 1958 году он женился на однокурснице Лоле ван Вагенен (на фото), в браке с которой родились четверо детей, однако их первенец скончался от синдрома внезапной детской смерти. В 2009 году актер женился на своей давней спутнице Сибилле Сцагаррс

Актер был дважды женат. В 1958 году он женился на однокурснице Лоле ван Вагенен (на фото), в браке с которой родились четверо детей, однако их первенец скончался от синдрома внезапной детской смерти. В 2009 году актер женился на своей давней спутнице Сибилле Сцагаррс

Фото: AP / Carlos Rene Perez

Члены семьи Редфорда на вручении премии имени Чарли Чаплина в Нью-Йорке, 2015 год

Члены семьи Редфорда на вручении премии имени Чарли Чаплина в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Getty Images

Роберт Редфорд был сторонником Демократической партии, выступал в поддержку избрания Барака Обамы (на фото) президентом США. Впрочем, в 1990-е годы и в начале 2000-х он также поддерживал кандидатов-республиканцев Гэри Герберта и Брента Морриса на выборные должности в штате Юта

Роберт Редфорд был сторонником Демократической партии, выступал в поддержку избрания Барака Обамы (на фото) президентом США. Впрочем, в 1990-е годы и в начале 2000-х он также поддерживал кандидатов-республиканцев Гэри Герберта и Брента Морриса на выборные должности в штате Юта

Фото: AP / Andrew Harnik

«Не стоит зарекаться, но я уже решил, что пора заканчивать сниматься в кино»&lt;br> В 2016 году Роберт Редфорд заявил, что планирует уйти на покой и прекратить сниматься в кино

«Не стоит зарекаться, но я уже решил, что пора заканчивать сниматься в кино»
В 2016 году Роберт Редфорд заявил, что планирует уйти на покой и прекратить сниматься в кино

Фото: Andrew Medichini / AP

Несмотря на заявление о возможном окончании карьеры, в 2019 году Роберт Редфорд появился в картине «Мстители: Финал», сыграв эпизодическую роль агента Александра Пирса

Несмотря на заявление о возможном окончании карьеры, в 2019 году Роберт Редфорд появился в картине «Мстители: Финал», сыграв эпизодическую роль агента Александра Пирса

Фото: Getty Images

«Мерой нашего успеха будет состояние, в котором мы оставим мир для следующего поколения»&lt;br> 16 сентября 2025 года Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

«Мерой нашего успеха будет состояние, в котором мы оставим мир для следующего поколения»
16 сентября 2025 года Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Фото: VALERY HACHE / AFP

Следующая фотография
1 / 14

«Я никогда всерьез не хотел быть знаменитостью, и я никогда не мечтал о Голливуде. Я там, можно сказать, родился»

Фото: Getty Images

Роберт Редфорд окончил Американскую академию драматического искусства. В 1959 году состоялся театральный дебют актера — он сыграл в двух бродвейских постановках. В 1960-е годы началась карьера Редфорда в кино в качестве актера массовки, он играл эпизодические роли в сериалах «Мэверик», «Сумеречная зона» (на фото), «Альфред Хичкок представляет» и других

Фото: Getty Images

Первой заметной работой актера стала роль солдата в фильме Сидни Поллака о Корейской войне «Охота на поле боя» (1962). Знакомство с режиссером впоследствии обернулось длительным и плодотворным сотрудничеством. В 1963 году актер сыграл в постановке пьесы «Босиком по парку», которая имела большой успех. В 1967 году вышла ее киноверсия (кадр на фото — Роберт Редфорд с Джейн Фондой)

Фото: Getty Images

Настоящая слава пришла к актеру после исполнения роли сбежавшего заключенного Баббера Ривза в фильме Артура Пенна «Погоня» (1966)

Фото: Getty Images

В 1969 году одна из главных ролей в вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» закрепила его успех. Она принесла Редфорду первую престижную награду — премию Британской киноакадемии BAFTA
На фото: с партнером по фильму «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Полом Ньюманом (слева)

Фото: Getty Images

«Никогда не останавливайся у знака, на котором написано: "Успех". Не останавливайся! Жми на газ, жми на газ»
В 1972 году Роберт Редфорд основал кинокомпанию Wild Wood, которая выпустила фильмы «Кандидат» (на фото; 1972) и «Вся президентская рать» (1976), получившие хорошую критику, престижные награды и внушительные кассовые сборы

Фото: Getty Images

В 1970-е годы Редфорд снялся в таких известных картинах, как «Афера», «Три дня Кондора», «Электрический всадник». За роль афериста в картине «Афера» (на фото) актер впервые был номинирован на «Оскар»

Фото: Getty Images/Richard Nairin/Liaison

«Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера»
В 1980 году вблизи своего летнего дома в штате Юта основал американский институт независимого кино «Сандэнс», который с тех пор организует одноименный кинофестиваль. «Сандэнс» стал одним из главных событий в сфере независимого кино. В 1980 году Редфорд также дебютировал в качестве режиссера — картина «Обыкновенные люди» принесла ему «Оскар» за режиссуру

Фото: AP

Актер был дважды женат. В 1958 году он женился на однокурснице Лоле ван Вагенен (на фото), в браке с которой родились четверо детей, однако их первенец скончался от синдрома внезапной детской смерти. В 2009 году актер женился на своей давней спутнице Сибилле Сцагаррс

Фото: AP / Carlos Rene Perez

Члены семьи Редфорда на вручении премии имени Чарли Чаплина в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Getty Images

Роберт Редфорд был сторонником Демократической партии, выступал в поддержку избрания Барака Обамы (на фото) президентом США. Впрочем, в 1990-е годы и в начале 2000-х он также поддерживал кандидатов-республиканцев Гэри Герберта и Брента Морриса на выборные должности в штате Юта

Фото: AP / Andrew Harnik

«Не стоит зарекаться, но я уже решил, что пора заканчивать сниматься в кино»
В 2016 году Роберт Редфорд заявил, что планирует уйти на покой и прекратить сниматься в кино

Фото: Andrew Medichini / AP

Несмотря на заявление о возможном окончании карьеры, в 2019 году Роберт Редфорд появился в картине «Мстители: Финал», сыграв эпизодическую роль агента Александра Пирса

Фото: Getty Images

«Мерой нашего успеха будет состояние, в котором мы оставим мир для следующего поколения»
16 сентября 2025 года Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Фото: VALERY HACHE / AFP

Смотреть

Новости компаний Все