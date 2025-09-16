Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

Американский актер, кинорежиссер, продюсер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет. За свой дебютный фильм «Обыкновенные люди» он в 1981 году получил «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

Роберт Редфорд

Фото: Lilian Wagdy / Reuters Роберт Редфорд

Фото: Lilian Wagdy / Reuters

О смерти Роберта Редфорда сообщила исполнительный директор рекламного агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, передает The New York Times. По ее словам, режиссер скончался утром 16 сентября в своем доме в Юте. Госпожа Бергер также уточнила, что смерть наступила, когда он спал. Точную причину она не привела.

Господин Редфорд наиболее известен по ролям в фильмах «Вся президентская рать», «Три дня Кондора», «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В 2002 году также получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.