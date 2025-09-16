В Крыму ликвидировали цех с 5,5 тыс. бутылок контрафактного элитного алкоголя

В Симферополе обнаружили подпольный цех по производству контрафактной водки и коньяка, которые несколько лет продавались под марками элитных брендов. Об этом “Ъ” сообщили в республиканском МВД.

По данным правоохранительных органов, трое местных жителей организовали незаконный бизнес в 2023 году. Они арендовали склад площадью 500 кв. м, закупили спирт, смешали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разлили в емкости с поддельными этикетками известных брендов.

Во время обысков у бутлегеров изъяли более 1 тыс. л спиртосодержащей жидкости, 5,5 тыс. готовых к продаже бутылок, более 80 тыс. единиц пустой стеклянной тары, 36 тыс. бутылочных пробок и свыше 330 тыс. этикеток от алкогольной продукции. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171.1 и ч. 1 ст. 180 УК РФ (хранение или сбыт продукции без маркировки и незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Александр Дремлюгин, Симферополь