Депутат Госдумы от КПРФ передумал запрещать вейпы

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный назвал избыточным предложение приравнять электронные сигареты (вейпы) к наркотическим веществам. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Ульяновской области отметил, что в некоторых случаях вейпы действительно содержали марихуану, и в случае доказательства нарушителям можно применять статьи о наркотиках. Однако для обычных вейпов политик посчитал такую меру излишней.

Инициатива приравнять вейпы к наркотикам принадлежит депутату Дмитрию Гусеву, который предложил ужесточить ответственность за их распространение. Алексей Куринный считает, что эта мера абсурдна и направлена на привлечение внимания к инициатору, а не на решение реальных проблем.

Ранее Алексей Куринный в своем Telegram-канале был более категоричен по этой теме. «Огромная прибыль и мораторий на проверки — вот составляющие "успеха" новой вейп-индустрии.

А расплачиваться за это своим здоровьем и жизнями будут потребители модных гаджетов. В сложившихся условиях эффект может дать только отмена моратория на проверки такого бизнеса и(или) полный запрет на оборот вейпов», — заявлял депутат.

После предложения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Владимиру Путину ликвидировать в России торговлю вейпами заксобрание этого региона оперативно утвердило обращение в Госдуму РФ с просьбой наделить субъекты РФ правом запрета ввоза и продажи вейпов — электронных устройств, предназначенных для нагревания специальных жидкостей, пары от которых вдыхает курильщик.

Евгений Чернов