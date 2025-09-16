Самарские депутаты отказались от бесплатных зубов

Депутаты Самарской губернской думы проголосовали за отмену бесплатных санаторных курортов для членов семей депутатов и бесплатного зубного протезирования и медицинского обслуживания для самих парламентариев.

Соответствующий законопроект предложила депутат от КПРФ Наталья Боброва. По ее словам, закон позволит сэкономить средства в период проведения СВО.

Кроме того, депутат отметила, что часть обещанных бесплатных услуг невозможно получить. В частности, по словам Натальи Бобровой, после протезирования зубов ей пришлось судиться с правительством региона, поскольку чиновники отказались компенсировать стоимость лечения. Как пояснила Наталья Боброва, суд пришел к выводу, что пациенткой нарушен порядок получения компенсации, при этом такой порядок никем не разработан.

Сабрина Самедова