Четверо казанцев обвиняются в организации азартных игр

Четверо казанцев обвиняются в организации и проведении незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным СУ СКР по Татарстану, в 2024 году один из фигурантов установил оборудование для игры в покер в доме на улице Галии Кайбицкой. Также он привлек еще трех своих знакомых, которые занимались организацией азартных игр. Двое из них объявляли о дате игр и выдавали зарплаты сотрудникам, третий — принимал от игроков деньги, выдавал фишки и занимался бухгалтерией. Возраст фигурантов — от 25 до 28 лет. Стоимость входа в клуб — 30 тыс. руб. Сбор с каждой раздачи составлял 5% в доход казино.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов в июле 2025 года.

В суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 172.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).

