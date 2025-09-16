В Челябинской области на 30% выросло число преступлений в сфере нацпроектов

В 2025 году в Челябинской области на 30% увеличилось количество преступлений при реализации национальных проектов. Об этом сообщил прокурор региона Игорь Донгаузер на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов Челябинской области, где обсуждались вопросы противодействиям преступлениям в этой сфере.

В этом году на реализацию нацпроектов в Челябинской области выделено более 40 млрд руб. По словам Игоря Донгаузера, эта сфера остается уязвимой для нарушений закона. С 2024 года прокуроры выявили более 680 нарушений закона. В том числе прокуроры реагировали на факты неэффективного использования бюджетных средств, срывы сроков работ подрядчиками в дорожном строительстве, при ремонте больниц, школ и объектов водоснабжения.

«Эти обстоятельства создавали предпосылки для совершения преступлений. В текущем году их зарегистрировано больше на 30%. Прокурор области обратил внимание присутствующих, что многие такие преступления остаются латентными и не попадают в поле зрения правоохранителей, а ущерб государству возмещается медленно»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По итогам совещания участники выработали решения, которые позволят улучшить координацию между правоохранительными и контролирующими органами для оперативного выявления и пресечения правонарушений и преступлений при реализации нацпроектов.