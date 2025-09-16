«Запад-2025» принял индийских военнослужащих

Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям, пишет The Times. Издание сообщает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди направил военных для участия в учениях «Запад», которые моделируют конфликт с соседними странами НАТО.

Действительно, индийские военнослужащие участвовали в стратегических учениях вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025», которые проходили в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Согласно заявлению Министерства обороны Индии, в общей сложности в «тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружием» на учениях побывали 65 индийских военнослужащих. Общей же целью военное ведомство Индии обозначило «дальнейшее упрочнение оборонного сотрудничества и товарищеских отношений между Индией и Россией, что позволит укрепить дух сотрудничества и взаимного доверия».

До начала украинского конфликта Индия уже участвовала в учениях «Запад» и позднее присоединялась еще к некоторым другим российским военным маневрам. Однако в этом году участие Дели в учениях на белорусской территории привлекло особое внимание на Западе на фоне трений Индии с США, усилив спекуляции о том, что она все больше склоняется в сторону Москвы. Дополнительным знаком того, что Нью-Дели все более нацелен на развитие связей с теми, кто идеологически противопоставляет себя Западу, стало участие премьера Моди в саммите ШОС в августе в Тяньцзине. Это стало его первым визитом в Китай за последние семь лет.