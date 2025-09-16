«Единая Россия» получила 48 из 60 мандатов в заксобрании Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области 16 сентября подвела итоги выборов депутатов регионального законодательного собрания восьмого созыва. Из 60 мандатов 48 получили представители партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба избиркома.

По единому избирательному округу 20 мандатов взяла «Единая Россия», четыре — «Справедливая Россия», по два места — у «Новых людей» и ЛДПР, еще по одному — у «Партии пенсионеров» и КПРФ. По одномандатным избирательным округам в заксобрание прошли 28 сторонников «Единой России» и двое — от «Справедливой России».

В 2020 году в законодательное собрание Челябинской области тоже прошли шесть партий. «Единая Россия» получила 43 мандата (42,6% — по спискам, 28 — по одномандатным округам), «Справедливая Россия» — семь (14,7%, два одномандатных округа), КПРФ — четыре (11,8%), ЛДПР — три (11,3%), «Партия пенсионеров» — два (5,7%), «Зеленая альтернатива» — один (5,35%).

Виталина Ярховска