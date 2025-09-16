Ярославский ТЮЗ возглавил Сергей Конев из Курской области

В Ярославском государственном театре юного зрителя имени В. С. Розова 16 сентября состоялось представление коллективу нового руководителя — Сергея Конева. Как сообщили в правительстве области, последние три года господин Конев руководил Курским государственным драмтеатром им. А. С. Пушкина. У нового главы ТЮЗа есть профильное образование.

«Перед новым руководителем стоят серьезные задачи в рамках объединения ТЮЗа и Театра кукол. Ему предстоит сформировать эффективную команду и существенно повысить качество управления объединенной структурой с учетом интересов всех театральных коллективов, вошедших в ее состав. Ожидаем и привлечения в театр новых артистов, и постановочных команд. Наша задача – создать сильный современный театр, в котором интересно и престижно работать и ставить спектакли»,— прокомментировала министр культуры региона Ирина Ширшова.

Напомним, что в ближайшее время три театра — ТЮЗ, камерный и кукольный — станут единым юрлицом. При этом, подчеркнули в правительстве области, каждый коллектив сохранит свою уникальность и творческую направленность.

Новый сезон ТЮЗ начнет 17 октября в обновленном здании на улице Свободы, там же будут работать и два других коллектива. Единая система управления поспособствует более эффективному содержанию здания и решению творческих и хозяйственных потребностей театров, уверены власти.

В правительстве области добавили, что до конца 2025 года в регионе завершится реорганизация других учреждений, подведомственных областному минкульту. Процесс включает оптимизацию штатной численности.

«Она направлена на исключение дублирующих функций сотрудников, эффективное перераспределение функциональных обязанностей и в конечном итоге — на повышение заработной платы сотрудников. Сокращение сотрудников производится в соответствии с ТК РФ»,— сообщила госпожа Ширшова. Она уточнила, что изменения штатной численности не скажутся на качестве и количестве предоставляемых услуг.

Алла Чижова