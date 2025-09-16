«Горный инструмент» намерен удвоить выпуск продукции за счет новой площадки

Новокузнецкое ООО «Горный инструмент» расширит производство режущего инструмента для горнодобывающей, строительной и дорожной отраслей за счет пуска новой площадки. Вложения в проект составили 510 млн руб., из которых 330 млн руб. — льготный заем по программе «Комплектующие изделия» от федерального Фонда развития промышленности (ФРП). На эти средства компания приобрела технологическое оборудование для производства инструмента, сказано в сообщении фонда.

«Благодаря займу ФРП новая производственная площадка оснащена современным оборудованием, что позволит в перспективе удвоить выпуск продукции»,— сообщил гендиректор ООО «Горный инструмент» Сергей Прокушенко.

Также Новокузнецкий производитель планирует в 10 раз увеличить экспортные поставки. Ожидается, что около 40% продукции будет поставляться в Беларусь, Вьетнам, Гвинею, Индию, Казахстан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и другие страны.

Согласно отчетности за 2021-2024 годы ООО «Горный инструмент» увеличило выпуск продукции в 1,5 раза — с 1,2 млрд руб. до 1,8 млрд руб. В 2024 году выручка компании составила 1,27 млрд руб., чистая прибыль — 20,2 млн руб.

