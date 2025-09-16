В Башкирии вынесли приговор за хищение 1,9 млн рублей у пожилых жителей Уфы

Советский районный суд Уфы приговорил 24-летнего обвиняемого в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд установил, что в сентябре прошлого года неизвестные лица позвонили троим пожилым уфимцам, сообщив, что якобы от их имени совершены незаконные переводы в другую страну. Под предлогом проверки информации, злоумышленники потребовали с потерпевших 1,9 млн руб. Средства были переданы прибывшему в качестве курьера обвиняемому.

Подсудимый вину не признал.

Майя Иванова