В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти 19-летней пациентки
По факту смерти 19-летней пациентки в одном из медицинских учреждений Дагестана возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информацию о смерти пациентки распространили местные СМИ. После этого было возбуждено уголовное дело.
«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты медицинские документы, имеющие значение для уголовного дела», — отметили в ведомстве.
Расследование продолжается.