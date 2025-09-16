В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти 19-летней пациентки

По факту смерти 19-летней пациентки в одном из медицинских учреждений Дагестана возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Информацию о смерти пациентки распространили местные СМИ. После этого было возбуждено уголовное дело.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты медицинские документы, имеющие значение для уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Расследование продолжается.

