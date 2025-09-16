В Болгарии задержали россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Власти Болгарии задержали гражданина России и Кипра с инициалами И.Г. для дальнейшей экстрадиции в Ливан. На сайте прокуратуры Болгарии отметили, что Интерпол объявил мужчину в международный розыск 29 сентября 2020 года.

«И.Г. разыскивается в связи с преступлениями, которые он мог совершить: ввозом взрывчатых веществ в Ливан, террористическим актом, приведшим к гибели большого числа людей, и выводом из строя техники с целью потопления судна»,— отметили в сообщении болгарского ведомства.

Софийский суд выдал постановление о временном задержании мужчины на срок до 40 дней. За этот период власти Ливана должны направить в Верховный суд запрос об экстрадиции И.Г. В консульский отдел посольства РФ в Болгарии официальная информация о задержании гражданина России не поступала, отметили ТАСС в диппредставительстве.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Погибли более 130 человек, около 5 тыс. человек пострадали. Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение аммиачной селитры, но в качестве причин рассматривалось и воздействие «внешних сил».