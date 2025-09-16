Центр волонтеров форума «Россия — спортивная держава» открылся в Самаре

В Самаре открылся центр волонтеров для подготовки к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Центр будет главным местом отбора и обучения волонтеров, необходимых для успешного проведения форума. Кандидаты пройдут собеседования, тренинги и образовательные модули, чтобы подготовиться к работе на площадках мероприятия и встречам с почетными гостями.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. На мероприятии ожидаются представители более 70 стран.

Андрей Сазонов