В Липецке пройдет второй музыкальный фестиваль «Современное в традициях»

С 18 по 30 сентября в Доме музыки Липецка пройдет второй фестиваль «Современное в традициях», организованный по инициативе солистки Эльвиры Фатишовой. Мероприятие объединит музыку разных эпох и стилей.

20 сентября в 17:00 состоится концерт «Вечер Ренессанса», посвященный музыке XVI–XVII веков. Дмитрий Попов (лютня), Софья Шевчук (меццо-сопрано) и Денис Генов (бас) исполнят произведения Джона Дауленда и других композиторов.

23 сентября в 19:00 пройдет «Концерт премьер», где прозвучат новые и редко исполняемые произведения. Среди них соната Александра Некрасова Timor aeternus для домры и фортепиано, а также пьесы Татьяны Сергеевой. Особое внимание уделят скрипичной музыке, включая сонату-фантазию Эйтора Вилла-Лобоса. Центральным событием вечера станет премьера монооперы Дмитрия Гусева «Цирк XIX века» на стихи Евдокии Ростопчиной.

26 сентября в 19:00 запланирован концерт «Традиционное и современное для органа в четыре руки» с участием органисток Марии Бельтюковой и Анастасии Павловой-Купранец. 30 сентября в 19:00 Липецкий симфонический оркестр и камерный хор под руководством Константина Баркова и Игоря Цилина соответственно исполнят масштабные симфонические произведения.

В течение всего фестиваля будет работать выставка работ Дмитрия Попова, где художник использует кубические элементы для создания живописных образов.

«Необычное и наполненное особыми смыслами многодневное событие в сфере искусства подарит липчанам и гостям города незабываемые эмоции»,— уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова