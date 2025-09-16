В Уфе пройдет международный фестиваль кукольных театров

В Башкирском государственном театре кукол с 24–28 сентября пройдет международный фестиваль театров кукол «Курсак-фест», сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ожидается, что в фестивале примут участие труппы из Татарстана, Марий Эл, Донецкой народной республики, Чувашии, а также Киргизии и Узбекистана.

Спектакли будут представлены к наградам в номинациях «Лучшая работа режиссера», «Лучшая актерская работа», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая работа художника по куклам». Также будут оцениваться сценография и музыкальное сопровождение. Лучшая работа получит гран-при фестиваля.

Жюри конкурса возглавит Давид Бурман, президент и директор санкт-петербургского международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КукАРТ».

Кроме показа спектаклей в программу «Курсак-феста» войдут мастер-классы для актеров, театроведов и театральных блогеров и круглые столы о проблемах кукольных театров.

Планируется, что фестиваль будет проходить раз в два года.

Идэль Гумеров