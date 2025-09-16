В Челябинской области ожидаются ночные заморозки

В горах и низинах в Челябинской области 17 и 18 сентября ожидаются заморозки до минус двух градусов по ночам. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В ближайшие два дня прогнозируется переменная облачность, местами туманы. Ночью 17 сентября температура воздуха будет плюс четыре — плюс девять градусов, днем — от плюс 16 до плюс 21-го. Ветер будет северный со скоростью 2-7 м/с, местами возможны порывы ночью до 10 м/с, днем — до 13 м/с. Температура 18 сентября понизится. Так, ночью ожидается от трех до восьми градусов тепла, днем воздух вновь прогреется до плюс 16 — плюс 21. Ветер будет северо-западный 2-7 м/с.

Виталина Ярховска