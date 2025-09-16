В Лермонтове выявили нарушение в работе автобусов

Представители министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выявили нарушения в работе общественного транспорта в Лермонтове, о которых шла речь во время прямого эфира с губернатором края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о нарушении расписания по маршрутам: при утвержденном интервале в 20 минут время ожидания составило 40-50 минут. «Составлен акт, перевозчикам в течение 3 дней будет направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в частности соблюдения расписания», — отмечают в ведомстве. Исправлены ли недочеты в работе автобусов, установит повторная проверка.

Наталья Белоштейн