В Ярославской области самая высокая плотность популяции лося в России

В Ярославской области численность популяции лося стабилизировалась на уровне 43-44 тыс. особей, на 1000 га в регионе приходится 13,19 особи, что является самым высоким показателем по стране. Об этом сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора и государственный охотничий инспектор Ярославской области Владимир Сафонов на заседании комитета по аграрной политике облдумы.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Плотность населения лося в Ярославской области, которая является популяционным ядром европейской части его ареала обитания, продолжает оставаться самой высокой по России, что делает наш регион востребованным и привлекательным для охотников»,— сказал господин Сафонов.

В соседних с Ярославской областях — Московской, Вологодской, Тверской, Костромской, Владимирской, Ивановской — плотность населения лосей составляет от 3,7 до 4,93 особи на 1000 га. Данные были представлены на заседании комитета в виде презентации.

Алла Чижова