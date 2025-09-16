В Казахстане ужесточили наказание за «кражу невест»

С 16 сентября в Казахстане вступают в силу поправки к статье Уголовного кодекса о похищении человека. Теперь за «кражу невест» и принуждение к браку грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы, и колония на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Ведомство отметило, что до этого человек, добровольно освободивший похищенного, мог избежать уголовного наказания. Теперь такой возможности у преступников нет. Виновный понесет ответственность в соответствии с законом.

Обвиняемый может получить от пяти до десяти лет, если преступление привело к тяжелым последствиям. Более строгое наказание грозит также в случаях похищения с применением насилия, похищения детей и подростков, если преступление совершено группой лиц либо с использованием служебного положения.