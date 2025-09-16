Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19

В Ярославской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), особенно среди школьников. Также отмечено увеличение случаев COVID-19, хотя общий уровень заражений остается низким. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти призывают жителей региона соблюдать меры профилактики. Рекомендуется избегать скопления людей, ограничивать контакты при признаках заболевания, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. При первых симптомах болезни важно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Увеличение заболеваемости связывают с окончанием отпусков и началом учебного года, когда формируются детские коллективы.

Антон Голицын

