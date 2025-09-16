Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Назначен новый прокурор Кунгура

Прокурором Кунгура назначен Андрей Королев, ранее занимавший должность прокурора Частинского округа. Об этом сообщает газета «Звезда».

Фото: Вестник прокуратуры

Фото: Вестник прокуратуры

Господин Королев проходит службу в органах прокуратуры с августа 2008 года. Занимал должности следователя, помощника прокурора Чайковского. С июня 2014 года являлся прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края. В 2016 году возглавил прокуратуру Еловского района, в 2021 году — Частинского округа.